Merel bricht ein VersprechenJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 48: Merel bricht ein Versprechen
Marie-Claire schmiedet zusammen mit Chanel Pläne, wie sie ihre Konkurrentinnen ausschalten kann. Chanel ist ihr, wenn auch widerwillig, behilflich, indem sie die Schwächen sämtlicher Mädchen aufzählt. Die Präsentation des aufblasbaren Anzug-Zeltes wird zur Katastrophe. Till schiebt es auf das Zuspätkommen von Merel. Er ist enttäuscht von seiner unpünktlichen Tochter und zieht sich beleidigt zurück. Merel schämt sich, ihren Vater enttäuscht zu haben und sagt Jan, dass sie keine weiteren Reitstunden auf Amika machen wird. Jan ist entsetzt. Chris plant eine Filmvorführung in der Kantine. Sie möchte den Mädchen mithilfe von Filmmaterial zeigen, wie man effektiv und richtig trainiert. Oliver und Ingo nutzen die Chance, um das Spaßvideo der Mädchen vorzuführen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick