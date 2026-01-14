Amika
Folge 50: Das letzte Training
Merel hat fleißig trainiert und ist entschlossen, am Frühjahrsspringen teilzunehmen. Als Marie-Claire erfährt, dass Merel gegen sie antritt, glaubt sie nicht, dass das Stallmädchen sie schlagen kann. Aus Sicherheitsgründen schickt sie Chanel los, um Merels Vater davon zu unterrichten, dass Merel trotz seines Verbotes reitet. Chanel fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut, geht aber dennoch zu Merels Vater, um ihm mitzuteilen, dass seine Tochter am Frühjahrsspringen teilnehmen wird. Till ist entsetzt. Ingo ist verwundert darüber, dass Chanel nicht am Frühjahrsspringen teilnehmen darf. Als Chanel ihm erzählt, dass sie die theoretische Prüfung vermasselt hat, wird Ingo skeptisch. Durch einen Zufall findet er Chanels Arbeit, mit Marie-Claires Namen darauf, in der Mülltonne.
