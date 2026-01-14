Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 25vom 14.01.2026
Barry Palerma sitzt im Stall mit einem Tuch über den Kopf und betrinkt sich aus lauter Verzweiflung. Der Plan, ihn statt Justin Timberlake zu präsentieren, scheint aus dem Ruder zu laufen. Auch Hedwig und Chanel sind verzweifelt, denn sie möchten ihrer Freundin Marie-Claire trotz ihrer Starallüren aus der Patsche helfen. Herbert ist begeistert von Merels Trainingserfolgen, nimmt aber Casper seine Abwesenheit übel.

