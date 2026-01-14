Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 26vom 14.01.2026
Folge 26: Ihr seid ein fantastisches Publikum

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire zieht ihren Plan durch und stellt sich live auf die kleine Bühne. Schon nach wenigen Momenten wird sie ausgebuht und bricht verzweifelt zusammen. Als jetzt statt Justin Timberlake Barry Palerma die Bühne betritt, flippt das Publikum vollkommen aus. Marie-Louise fordert Oliver auf, die Situation zu retten. Zunächst sträubt er sich, improvisiert dann allerdings eine Show mit Barry Palerma, welche das Publikum begeistert aufnimmt. Casper entdeckt, dass er von Saskia gelinkt wurde und droht, alles Till zu erzählen.

