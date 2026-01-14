Ihr seid ein fantastisches PublikumJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 26: Ihr seid ein fantastisches Publikum
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire zieht ihren Plan durch und stellt sich live auf die kleine Bühne. Schon nach wenigen Momenten wird sie ausgebuht und bricht verzweifelt zusammen. Als jetzt statt Justin Timberlake Barry Palerma die Bühne betritt, flippt das Publikum vollkommen aus. Marie-Louise fordert Oliver auf, die Situation zu retten. Zunächst sträubt er sich, improvisiert dann allerdings eine Show mit Barry Palerma, welche das Publikum begeistert aufnimmt. Casper entdeckt, dass er von Saskia gelinkt wurde und droht, alles Till zu erzählen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6