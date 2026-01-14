Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 31vom 14.01.2026
Folge 31: Ingo hat ein Date

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire organisiert ein Blind Date für Chanel und Ingo. Chanel hat Angst davor. Außerdem leidet sie unter dem Ehrgeiz ihrer Mutter. Als Oliver erfährt, dass sein Freund Ingo ein Blind Date hat, hilt er ihm beim Styling. Jan soll Merel die Nachricht überbringen, dass Amika aufgrund der schweren Infektion getötet werden soll. Traurig macht sie sich auf, um sich von ihrem Liebling zu verabschieden und trifft dabei auf Marie-Claire.

Studio 100 International
