Rettender Engel in der NotJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 32: Rettender Engel in der Not
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel wird von Marie-Claire aufs Heftigste angegangen, am Tod ihres geliebten Pferdes schuld zu sein. Merel ist außer sich vor Kummer. Sie darf sich zwar grade noch von Amika verabschieden, wird aber dann von Herbert in ein Taxi gesetzt und nach Hause geschickt. Als sie auf der Landstraße Amika vorbeifahren sieht, springt sie aus dem Taxi und stoppt den LKW mit ihrem geliebten Pferd. Barry macht sich mit einem Trick an Chanel heran und überredet sie, ihm Reitunterricht zu geben.
