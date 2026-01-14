Dieser John William ist total mein Typ!Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 35: Dieser John William ist total mein Typ!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das Blinde Date zwischen Chanel und Ingo geht in die Hose, denn statt Chanel sitzt Kelly im dunklen Kino. Rudolf und sein adliger Sohn John William bringen wunderbare Pferde auf das Gestüt. Marie-Louise erwartet von Marie-Claire, dass sie sich liebevoll um John William kümmert. Marie-Claire erinnert sich, dass er vor acht Jahren fett und pickelig war und benimmt sich unfreundlich. Als sie plötzlich vor einen schlanken, gutaussehenden jungen Mann steht, ist sie vollkommen irritiert. Merel bittet Jan um Hilfe, da Amika schreckliche Schmerzen zu haben scheint.
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6