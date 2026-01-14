Auf frischer Tat ertapptJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 37: Auf frischer Tat ertappt
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jan kümmert sich um Amika und beauftragt Merel, ein Antibiotikum aus dem Medizinschrank in der Kantine des Reiterhofs zu besorgen. Marie-Claire beobachtet zufällig, wie Merel in die Kantine schleicht und ertappt sie auf frischer Tat. Barry und Chanel verirren sich bei einem Reiterausflug. Als sie abends endlich wieder auftauchen, flippt Elli vollkommen aus. Till testet seine Kindertagesstätte, gibt aber nach einem unrentablen Tag auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6