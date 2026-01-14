Amika
Folge 39: Wohin mit Amika?
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel muss für Amika ein neues Zuhause suchen, denn der Farmer Björn verjagt sie mitsamt ihrem Pferd aus seinem Stall. In ihrer Verzweiflung nimmt sie Amika mit nach Hause, denn sie weiß, dass ihr Vater und Saskia verreisen wollten. Was für ein Schock, als sie bemerkt, dass Saskia da geblieben ist, und nur ihr Vater das Haus verlassen hat. Oliver möchte in Oxford Jura studieren. Als er merkt, dass das kein Zuckerschlecken ist, macht er einen Rückzieher. Seine Mutter fordert ihn zum Durchhalten auf.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6