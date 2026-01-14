Die Wahrheit, nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 47: Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire und ihr Vater stoppen den Truck von John William und erwischen Jan und John dabei, wie sie Amika vom Reiterhof bringe wollten. Jan nimmt die Schuld auf sich, doch Merel gibt zu, dass sie es war, die Amika retten wollte. Als Herbert erfährt, dass sie auch noch Medizin gestohlen hat, entlässt er sie und sagt ihr, dass er sie nicht mehr wieder sehen will. Auch John William soll wieder nach England zurück.
Amika
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6