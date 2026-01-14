Amika
Folge 49: Das Land Psychipi
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Ingo erfährt, dass Merel durch Marie-Claires Schuld entlassen wurde, plagt ihn sein schlechtes Gewissen. Er droht Marie-Claire, Merel das Video zu zeigen, auf dem zu sehen ist, wie sie Amikas Sattel manipuliert. Marie-Claire droht ihrerseits dafür zu sorgen, dass Chanel nichts mehr mit ihm zu tun haben will, wenn er seine Drohung wahrmacht. Diese Unterhaltung hat Jan belauscht und stellt Ingo zur Rede. Oliver kann seine Eltern endlich davon abbringen, ihn nach Oxford zu schicken. Chanel fasst sich ein Herz und fragt Barry, ob er ihr Vater ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6