Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 51vom 14.01.2026
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Aufnahmeprüfung für die Royal Academy gleicht einem Volksfest. Barry ist geknickt. Er hat Chanel inzwischen gestanden, dass er ihr Vater ist, doch sie hat voller Abwehr und Verachtung reagiert. Barry unterbricht die Veranstaltung und singt vor versammeltem Publikum ein Lied für Chanel, in dem er seinen Fehler gesteht. Elli ist erst entsetzt, aber dann doch gerührt und beeindruckt.

