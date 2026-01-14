Amika
Folge 52: Die Aufnahmeprüfung
16 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die große Aufnahmeprüfung findet statt. Hedwig muss acht Fehlerpunkte verbuchen und Marie-Claire sieht sich schon als Siegerin vom Platz gehen. Da kommen John William und Ingo ins Spiel. Ingo zeigt Herbert das Video, in dem Marie-Claire Merels Sattel manipuliert. Herbert ist so entsetzt, dass er bei der Siegerehrung einschreitet und von Marie-Claire ihrem freiwilligen Rücktritt verlangt. Er schämt sich für seine Tochter. Merel darf jetzt auf Amika reiten und geht als Siegerin vom Platz.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6