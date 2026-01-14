Amika
Folge 30: Casino-Träume
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire und Marie-Louise erfahren von Cardinero, dass ein Casino das Zehnfache eines Reiterhofs inklusive Reitschule einbringt. Sie sind fasziniert und denken nicht im Geringsten daran, wie sehr sie gegen die Interessen von Herbert agieren. Merel lernt das kleine Mädchen Fiona kennen. Sie sitzt im Rollstuhl und kennt Amika anscheinend schon länger. Auch Fionas Vater ist dagegen, dass sie mit Pferden umgeht. Merel erzählt Fiona, dass sie heimlich Reitunterricht genommen hat und damit ihren Vater quasi überzeugen konnte. Ingo beschwert sich bei seinem Freund Oliver, dass er ihn nicht mehr in seine Aktivitäten einweiht.
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6