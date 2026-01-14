Amika
Folge 31: Rien ne va plus!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel bewacht Amika allein im Wald. Und weil auch sie weder etwas zu essen noch zu trinken hat, bricht sie neben ihrem Freund bewusstlos zusammen. Marie-Claire erzählt ihren Freundinnen von ihrem Plan, ein Casino aufzubauen. Hedwig und Chanel sind geschockt und machen sie darauf aufmerksam, dass ihr Vater doch ein Pferdenarr und kein Spielsüchtiger sei. Marie-Claire wischt alle Argumente weg. Oliver will Merel helfen, bleibt dabei jedoch recht hilflos. Denn er organisiert kein Essen, sondern stiehlt Caspers Auto.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6