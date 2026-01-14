Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Rien ne va plus!

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 31vom 14.01.2026
Rien ne va plus!

Rien ne va plus!Jetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 31: Rien ne va plus!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel bewacht Amika allein im Wald. Und weil auch sie weder etwas zu essen noch zu trinken hat, bricht sie neben ihrem Freund bewusstlos zusammen. Marie-Claire erzählt ihren Freundinnen von ihrem Plan, ein Casino aufzubauen. Hedwig und Chanel sind geschockt und machen sie darauf aufmerksam, dass ihr Vater doch ein Pferdenarr und kein Spielsüchtiger sei. Marie-Claire wischt alle Argumente weg. Oliver will Merel helfen, bleibt dabei jedoch recht hilflos. Denn er organisiert kein Essen, sondern stiehlt Caspers Auto.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen