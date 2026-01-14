Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 32vom 14.01.2026
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

Wer nicht wagt, der nicht gewinntJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 32: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Beim Pokern mit Cardinero stellt sich heraus, dass Marie-Claire überhaupt keine Ahnung vom Spielen und vom Job eines Croupiers hat. Cardinero glaubt weiter, dass Marie-Claire ein professioneller Glücksbringer ist. Fiona bringt Amika Möhren und Merel etwas zu essen. Die beiden beschließen, dass Fiona in Zukunft auf Amika reiten darf. Oliver ist hin und her gerissen zwischen dem Versprechen Merel gegenüber fair und verschwiegen und Ingo ein ehrlicher Freund zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen