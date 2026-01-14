Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 3Folge 34vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire will unter allen Umständen verhindern, dass Merel und Oliver ein Paar werden. Sie gründet den „Oli Fanclub“ und macht Chanel zur Fanclub-Chefin. Sie soll sich mit Olivers ehemaligen Manager Vincent treffen, um die Verbindung zu Cindy neu aufflammen zu lassen. Lotte, Jan und Casper sind auf der Suche nach den Pferden, denn die Ställe sind leer. Sie gehen zu Marie- Louise, um die Gründe dafür zu erfahren. Diese entlässt alle drei. Merel und Oliver beschließen, Fiona zu unterstützen und sie auf Amika reiten zu lassen. Fiona ist begeistert. Doch im letzten Moment kneift sie.

Studio 100 Kids
