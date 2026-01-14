Amika
Folge 36: Wahrheit und Lüge
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Gerade als Marie-Louise mit Herberts gefälschter Unterschrift den Kaufvertrag mit Cardinero besiegeln will, kommt dieser dazu und ist geschockt über die Machenschaften seiner Frau und seiner Tochter. Hedwig gibt sich als persönliche Assistentin von Oli aus. Sie überredet Cindy, sich mit Oli zu versöhnen und doch noch das Duett zu singen. Till erfährt, dass seine Tochter niemals bei der Royal Academy angekommen ist. Zuerst macht er sein schlechtes Englisch dafür verantwortlich. Doch als Saskia die gleiche Auskunft bekommt, ist er geschockt.
Amika
