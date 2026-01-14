Amika
Folge 37: Ein Versteck für Merel
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till kommt dahinter, dass Merel gar nicht in England ist. Und sie gibt es endlich auch am Telefon zu. Als er fordert, dass sie sofort nach Hause kommen soll, verweigert sie sich und verrät auch nicht, mit wem sie für eine gute Sache unterwegs ist. Oli versteckt Merel in seinem Elternhaus. In der Zwischenzeit hat Marie-Claire Cindy auf den Pferdehof gelockt. Sie suchen Oli in seinem Zimmer auf, wo sich Merel immer noch befindet. Da Herberts Geschäft in China geplatzt ist, muss er in den Verkauf des Pferdehofs einwilligen. Es tut ihm unendlich leid für seine Angestellten, aber es gibt anscheinend keine Alternative.
