Amika
Folge 42: Ein Vermögen für Amika
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Saskia und Till sind immer noch auf der Suche nach Merel. Sie plakatieren die gesamte Umgebung. Ricardo bietet Merel und Oliver an, ihnen Amika für 5.000 Euro zu überlassen. Oliver bittet seinen Manager Vincent um einen Vorschuss von 5.000 Euro. Er befürchtet, dass Merel noch andere Manager für Oli im Ärmel hat und knickt ein. Da die beiden ein paar Minuten zu spät kommen, verlangt Ricardo weitere 15.000 Euro für Amika.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Studio100