Ein LokomostinkkanarienfantJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 46: Ein Lokomostinkkanarienfant
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel, Till und Saskia machen sich auf den Weg, um Amika nach Hause zu holen. Sie schaffen es sogar, Chanel vom Pferdestall wegzulocken, doch in letzter Sekunde wird ihre Unternehmung vereitelt. Sie gehen resigniert nach Hause. Als sie sich erneut auf den Weg machen wollen, erfahren sie von einem Infrarot- und Kameraüberwachungs-Plan, der Amika rund um die Uhr abschotten soll. Marie-Claire blüht mit ihren Machenschaften geradezu auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6