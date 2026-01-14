Amika
Folge 50: Glücksengel Fiona
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Chanel denunziert Merel und Till bei Marie-Claire und sie werden mit Polizeigewalt festgenommen. Amika geht wieder in den Besitz von Ricardo über. Als Cardinero allerdings seine kleine Tochter Fiona auf Amika reiten sieht, kann er es gar nicht fassen und erwägt, statt eines Casinos den Reiterhof neu und noch glanzvoller aufzubauen. Da weder Merel noch Till eine Besitzurkunde für Amika haben, droht ihnen jetzt eine Strafe wegen versuchten Diebstahls. Marie-Louise hat das letzte bisschen Geld, was Herbert für die Kaution der neuen Wohnung aufbewahrt hat, verspielt.
