Amore unter Palmen
Auf Sansibar beichtet Andrea dem verheirateten Khamis ihren Besuch beim Iman. Als Andrea erfährt, dass ihr Khamis etwas verheimlicht, eskaliert das Gespräch. Aus welchem Grund möchte sich Khamis erst nach einem Monat von seiner Frau scheiden lassen? Für die Tirolerin steht fest: Sie möchte nicht mehr warten! Doch hinter Khamis Zurückhaltung steckt weit mehr, als geahnt. Wahrheit oder alles nur böse Hexerei? Auf den Philippinen will sich Harry von seinen Erlebnissen in Ghana erholen. Doch auch mit den Frauen will es auf den Philippinen nicht so klappen. Denn prompt sagt ihm sein Date für den Ausflug am nächsten Morgen ab. Am letzten Abend erreicht ihn ein unerwarteter Anruf aus Ghana. In Marokko geht für Alexandra und Renate eine aufregende Zeit zu Ende. Am letzten Abend wollen sie in der marokkanischen Wüste mit ihren Dating-Favoriten Youssef und Ahmed die entscheidende Frage beantwortet haben: Werden sie sich wiedersehen? Ahmed möchte mit Renate in Kontakt bleiben. Doch wie endet Alexandras Liebesurlaub?
