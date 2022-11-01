Amore unter Palmen
Folge 5: Episode 5
49 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Auf Jamaika kommt Lydia ihrem Schwarm Markel immer näher. Er stellt sie seiner Familie vor. Auf einer echten Reggae-Party lernt Lydia dann auch Markels Freundeskreis kennen. Harry und Anna streiten sich. Der Grund: Anna will, dass Harry drei Tage lang Bier fastet. Harry lässt sich das im Urlaub nicht sagen. Die 66-jährige Monika aus Wien ist neu dabei. Sie hat sich online in den Gambianer Fariman verliebt. Hat die Verbindung zwischen der Christin und dem Moslem eine Zukunft?
