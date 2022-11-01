Amore unter Palmen
Folge 7: Episode 7
49 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Harry und Annas Blitzhochzeit in Tansania ist gescheitert. Beide streiten sich heftig. Wird Anna Harry verlassen? In Gambia möchte Monika Farimans Familie kennenlernen. Sie besucht die Bäckerei seines Onkels und plant ein Treffen mit seinem Vater. Ihrer Freundin Katharina erzählt sie, dass sie nichts dagegen hat, wenn Fariman sich eine Zweitfrau nimmt, um mir ihr Kinder zu zeugen. In Sansibar verarbeitet Andrea unterdessen die Trennung von Khamis.
Staffel 2
