Amore unter Palmen
Folge 4: Episode 4
48 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12
Harrys Treffen mit Loise in Tansania ist anders verlaufen, als erwartet. Der Österreicher ist enttäuscht und hat mehr und mehr den Eindruck, dass Frauen nur an seinem Geld interessiert sind. Bei Uschi und Oumar im Senegal wird unterdessen geflirtet, was das Zeug hält. Für sie ist er der perfekte Mann - wäre da nur nicht ihr Freund Gerald, der sie vor ihrer neuen Liebe warnt. In Jamaika erfährt Ella derweil einige unangenehme Details über Zephy.
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV