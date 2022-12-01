Amore unter Palmen
Folge 6: Episode 6
49 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12
Das Liebesglück zwischen Harry und Loise steht unter keinem guten Stern: Besonders in finanziellen Dingen stoßen die beiden immer wieder aneinander. Die Wienerin Uschi möchte ihren Oumar im Senegal mit Kochkünsten aus ihrer Heimat verwöhnen. Doch der Einkauf dafür gestaltet sich schwierig. Auf Sansibar hat Omar nun um Andreas Hand angehalten. Die Hochzeit soll bereits in zwei Tagen stattfinden. Doch die Braut in spe hat noch nicht einmal ein passendes Kleid ...
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV