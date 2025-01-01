Vor TV
Ancient Aliens - Die Ursprünge
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Vor TV
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Die Reihe beleuchtet erneut die faszinierendsten Rätsel rund um außerirdisches Leben, die in den vergangenen 15 Jahren von erforscht wurden. Von erstaunlichen Ingenieursleistungen bis hin zu rätselhaften UFOs und Himmelsgöttern tauchen die Experten tief in die Themen ein, reflektieren über frühere Untersuchungen, teilen persönliche Eindrücke aus ihren Abenteuern und bieten neue Perspektiven auf jene uralten Rätsel, die die Menschheit seit Jahrhunderten faszinieren.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren