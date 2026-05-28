Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 10: DNA-Manipulation
41 Min.Folge vom 28.05.2026
Könnten Außerirdische die menschliche DNA fortwährend verändern? Wird die Erde mit Hybriden aus menschlicher und außerirdischer DNA neu bevölkert? Theoretiker der Prä-Astronautik sind überzeugt, dass Veränderungen der menschlichen DNA vom Anbeginn altertümlicher Kulturen, genetische Veränderungen tierischer DNA in der Gegenwart sowie die Entführung von Menschen durch Außerirdische Hinweise dafür sind, dass Außerirdische die Erde bevölkern.
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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