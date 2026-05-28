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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

DNA-Manipulation

ServusTVStaffel 12Folge 10vom 28.05.2026
DNA-Manipulation

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 10: DNA-Manipulation

41 Min.Folge vom 28.05.2026

Könnten Außerirdische die menschliche DNA fortwährend verändern? Wird die Erde mit Hybriden aus menschlicher und außerirdischer DNA neu bevölkert? Theoretiker der Prä-Astronautik sind überzeugt, dass Veränderungen der menschlichen DNA vom Anbeginn altertümlicher Kulturen, genetische Veränderungen tierischer DNA in der Gegenwart sowie die Entführung von Menschen durch Außerirdische Hinweise dafür sind, dass Außerirdische die Erde bevölkern.

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