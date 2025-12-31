Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Transdimensional

ServusTVStaffel 12Folge 11vom 31.12.2025
Transdimensional

TransdimensionalJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 11: Transdimensional

41 Min.Folge vom 31.12.2025

Könnte paranormale Aktivität durch außerirdischen Einfluss in unsere Welt gekommen sein? Laut den Theoretikern der Prä-Astronautik könnten Erscheinungen wie Geister und Engel tatsächlich Besucher von anderen, noch nicht erforschten Planeten sein, die sich mittlerweile auch auf der Erde befinden.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
ServusTV
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Alle 1 Staffeln und Folgen