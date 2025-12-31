Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 11: Transdimensional
41 Min.Folge vom 31.12.2025
Könnte paranormale Aktivität durch außerirdischen Einfluss in unsere Welt gekommen sein? Laut den Theoretikern der Prä-Astronautik könnten Erscheinungen wie Geister und Engel tatsächlich Besucher von anderen, noch nicht erforschten Planeten sein, die sich mittlerweile auch auf der Erde befinden.
Altersfreigabe:
0