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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Extraterrestrische Fähigkeiten

ServusTVStaffel 12Folge 17vom 08.06.2026
Extraterrestrische Fähigkeiten

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 17: Extraterrestrische Fähigkeiten

41 Min.Folge vom 08.06.2026

Telepathie, Vorahnungen, Telekinese: Könnte es sein, dass das menschliche Gehirn über außergewöhnliche, bisher unerschlossene Fähigkeiten verfügt? Sind der Menschheit diese Fähigkeiten von Außerirdischen geschenkt worden? Hat der Mensch diese Kräfte und erstaunlichen Fähigkeiten schon in Vorzeiten beherrscht und sie wieder verlernt? Könnte das neue Erlernen dieser Fähigkeiten bedeuten, dass die Menschheit einen großen Schritt in die Zukunft macht?

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