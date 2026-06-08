Extraterrestrische FähigkeitenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 17: Extraterrestrische Fähigkeiten
41 Min.Folge vom 08.06.2026
Telepathie, Vorahnungen, Telekinese: Könnte es sein, dass das menschliche Gehirn über außergewöhnliche, bisher unerschlossene Fähigkeiten verfügt? Sind der Menschheit diese Fähigkeiten von Außerirdischen geschenkt worden? Hat der Mensch diese Kräfte und erstaunlichen Fähigkeiten schon in Vorzeiten beherrscht und sie wieder verlernt? Könnte das neue Erlernen dieser Fähigkeiten bedeuten, dass die Menschheit einen großen Schritt in die Zukunft macht?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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