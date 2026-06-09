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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Mahl der Götter

ServusTVStaffel 12Folge 18vom 09.06.2026
Mahl der Götter

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 18: Mahl der Götter

41 Min.Folge vom 09.06.2026

Im Altertum soll es göttliche Substanzen gegeben haben, die die Götter zu sich genommen haben. Manchmal wurden auch die Menschen damit beschenkt. Diese Substanzen brachten den Menschen große Macht, Weisheit und manchmal sogar Unsterblichkeit. Doch waren diese Substanzen möglicherweise Verpflegung für außerirdische Wesen? Könnten die Schilderungen über das Mahl der Götter ein Schlüssel für das Verständnis von außerirdischem Leben auf der Erde sein?

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