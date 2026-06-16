Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ruinenstadt Nan Madol

ServusTVStaffel 12Folge 23vom 16.06.2026
Ruinenstadt Nan Madol

Ruinenstadt Nan MadolJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 23: Ruinenstadt Nan Madol

41 Min.Folge vom 16.06.2026

Die Ruinenstadt Nan Madol wurde aus vielen Tonnen massiven Gesteins gebaut. Könnten die lokalen Legenden der Wahrheit entsprechen, dass seltsame Wesen dieses massive Gestein aufgetürmt haben? Könnten die mächtigen magnetischen Anomalien vor Ort ein Resultat extraterrestrischer Technologie sein?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
ServusTV
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Alle 1 Staffeln und Folgen