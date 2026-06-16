Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 23: Ruinenstadt Nan Madol
41 Min.Folge vom 16.06.2026
Die Ruinenstadt Nan Madol wurde aus vielen Tonnen massiven Gesteins gebaut. Könnten die lokalen Legenden der Wahrheit entsprechen, dass seltsame Wesen dieses massive Gestein aufgetürmt haben? Könnten die mächtigen magnetischen Anomalien vor Ort ein Resultat extraterrestrischer Technologie sein?
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