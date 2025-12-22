Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 4: Sirius-Verbindung
41 Min.Folge vom 22.12.2025
Könnten in der Vergangenheit Außerirdische von dem winzigen Stern Sirius B die Erde besucht haben? Haben diese außerirdischen Wesen verschiedenen Zivilisationen auf der Erde Wissen gebracht? Sodass diese Zivilisationen, die Tausende Kilometer voneinander entfernt lebten, über das gleiche Wissen verfügten? Hinterließen diese Außerirdischen eine wichtige Botschaft in Form eines einzigen Wortes, das in verschiedene Sprachen rund um den Globus Einzug fand?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0