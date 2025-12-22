Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Sirius-Verbindung

ServusTVStaffel 12Folge 4vom 22.12.2025
Folge 4: Sirius-Verbindung

41 Min.Folge vom 22.12.2025

Könnten in der Vergangenheit Außerirdische von dem winzigen Stern Sirius B die Erde besucht haben? Haben diese außerirdischen Wesen verschiedenen Zivilisationen auf der Erde Wissen gebracht? Sodass diese Zivilisationen, die Tausende Kilometer voneinander entfernt lebten, über das gleiche Wissen verfügten? Hinterließen diese Außerirdischen eine wichtige Botschaft in Form eines einzigen Wortes, das in verschiedene Sprachen rund um den Globus Einzug fand?

