Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 5: Aus dem Ozean
41 Min.Folge vom 23.12.2025
In den Ozeanen könnten bisher noch unentdeckte geheimnisvolle Kreaturen leben. Oktopoden können individuell ihre DNA verändern. Es gibt Tierarten, die ihr Gehirn nachwachsen lassen können. Quallen leben fast ewig. Wurden diese Tierarten von Außerirdischen auf die Erde gebracht? Könnten unsere Ozeane als Versuchsanordnung für weitreichende genetische Experimente fungieren, die von Außerirdischen beaufsichtigt werden?
