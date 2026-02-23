Perus vergessene StadtJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 10: Perus vergessene Stadt
40 Min.Folge vom 23.02.2026
Könnten die Inka-Bauwerke in Peru bereits von einer viel früheren Zivilisation erbaut worden sein? Hatten die Inka womöglich Hilfe beim Bau ihrer fortschrittlichen Strukturen?
