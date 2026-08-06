Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ägyptische Götter

ServusTVStaffel 14Folge 11vom 06.08.2026
Ägyptische Götter

Ägyptische GötterJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 11: Ägyptische Götter

41 Min.Folge vom 06.08.2026

Dorothy Eady, später bekannt als Omm Seti, verblüffte die Ägyptologen mit ihrem detaillierten Wissen über antike Bauwerke und Artefakte, das sie als Reinkarnation einer altägyptischen Priesterin erhalten haben wollte. Sie behauptete, ihre Einblicke stammten von nächtlichen Besuchen ägyptischer Götter und Pharaonen, und beaufsichtigte den Wiederaufbau des Tempels von Sethos I. in Abydos, den sie als Sternentor beschrieb.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
ServusTV
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Alle 1 Staffeln und Folgen