Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 11: Ägyptische Götter
41 Min.Folge vom 06.08.2026
Dorothy Eady, später bekannt als Omm Seti, verblüffte die Ägyptologen mit ihrem detaillierten Wissen über antike Bauwerke und Artefakte, das sie als Reinkarnation einer altägyptischen Priesterin erhalten haben wollte. Sie behauptete, ihre Einblicke stammten von nächtlichen Besuchen ägyptischer Götter und Pharaonen, und beaufsichtigte den Wiederaufbau des Tempels von Sethos I. in Abydos, den sie als Sternentor beschrieb.
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