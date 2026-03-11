Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Schattenhafte Besucher anderer Dimensionen

ServusTVStaffel 14Folge 12vom 11.03.2026
Schattenhafte Besucher anderer Dimensionen

Schattenhafte Besucher anderer DimensionenJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 12: Schattenhafte Besucher anderer Dimensionen

41 Min.Folge vom 11.03.2026

Es gibt Berichte von erschreckenden Begegnungen mit „Schattenmenschen“, die Angst, Atemnot und Lähmungen verursachen, und oft als riesige menschenähnliche Gestalten beschrieben werden. Während Psychologen diese Phänomene meist als Folge von Schlafparalyse erklären, vermuten einige Theoretiker der Prä-Astronautik, dass es sich um Besucher aus anderen Welten oder Dimensionen handeln könnte.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
ServusTV
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Alle 1 Staffeln und Folgen