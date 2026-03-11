Schattenhafte Besucher anderer DimensionenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 12: Schattenhafte Besucher anderer Dimensionen
41 Min.Folge vom 11.03.2026
Es gibt Berichte von erschreckenden Begegnungen mit „Schattenmenschen“, die Angst, Atemnot und Lähmungen verursachen, und oft als riesige menschenähnliche Gestalten beschrieben werden. Während Psychologen diese Phänomene meist als Folge von Schlafparalyse erklären, vermuten einige Theoretiker der Prä-Astronautik, dass es sich um Besucher aus anderen Welten oder Dimensionen handeln könnte.
Altersfreigabe:
0