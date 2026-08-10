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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Steinerne Mysterien

ServusTVStaffel 14Folge 13vom 10.08.2026
Steinerne Mysterien

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 13: Steinerne Mysterien

41 Min.Folge vom 10.08.2026

Warum haben Menschen auf fast allen Kontinenten riesige Steinsetzungen errichtet, oft ohne moderne Werkzeuge und lange vor der Erfindung des Rades? Theoretiker der Prä-Astronautik vermuten, dass die Platzierung und geologische Beschaffenheit dieser Monolithen auf einen gemeinsamen außerirdischen Einfluss und eine einst fortschrittliche Technologie hinweisen könnten.

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