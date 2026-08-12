Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 15: Alien Air Force
41 Min.Folge vom 12.08.2026
Seit 2017 hat die US-Marine mysteriöse UFO-Aufnahmen veröffentlicht, die an historische Berichte erinnern. Sind diese fliegenden Pyramiden und Kugeln Zeichen einer jahrtausendealten außerirdischen Präsenz? Die Wahrheit bleibt ein Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0