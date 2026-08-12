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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Alien Air Force

ServusTVStaffel 14Folge 15vom 12.08.2026
Alien Air Force

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 15: Alien Air Force

41 Min.Folge vom 12.08.2026

Seit 2017 hat die US-Marine mysteriöse UFO-Aufnahmen veröffentlicht, die an historische Berichte erinnern. Sind diese fliegenden Pyramiden und Kugeln Zeichen einer jahrtausendealten außerirdischen Präsenz? Die Wahrheit bleibt ein Rätsel.

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