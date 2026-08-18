Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 19: Der UFO-Bericht
41 Min.Folge vom 18.08.2026
Die US-Regierung brach im Jahr 2021 mit einer 70-jährigen Tradition und veröffentlichte einen bahnbrechenden Bericht über unidentifizierte Luftphänomene. Diese Offenlegung folgte auf Jahre intensiven öffentlichen Interesses und parlamentarischer Kontrolle. Stehen wir kurz vor der vollständigen Enthüllung außerirdischer Begegnungen?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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