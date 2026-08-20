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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Aliens in der Stratosphäre

ServusTVStaffel 15Folge 1vom 20.08.2026
Aliens in der Stratosphäre

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 1: Aliens in der Stratosphäre

41 Min.Folge vom 20.08.2026

Piloten berichten von rätselhaften Begegnungen am Himmel, die von seltsamen Lichtern bis zu unerklärlichen Flugobjekten reichen. Neben den bekannten UFO-Videos der US-Navy existieren beeindruckende Berichte von zivilen Piloten, die auf Video, Radar und Cockpitmonitoren festgehalten wurden. Diese Sichtungen werfen Fragen auf, ob möglicherweise außerirdische Besucher unseren Luftraum durchqueren.

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