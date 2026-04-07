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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Das vergessene Volk von Karahan Tepe

ServusTVStaffel 15Folge 11vom 07.04.2026
Das vergessene Volk von Karahan Tepe

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 11: Das vergessene Volk von Karahan Tepe

41 Min.Folge vom 07.04.2026

Ein kürzlich gefundener Schädel in Karahan Tepe könnte darauf hinweisen, dass riesige menschenähnliche Wesen die beeindruckenden Bauwerke der über 11.000 Jahre alten Megalithanlage errichtet haben. Die Entdeckung dieser prähistorischen Anlage hat die archäologische Welt verblüfft. Denn sie zeigt technische Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was man den Menschen jener Zeit bisher zugetraut hat.

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