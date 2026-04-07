Das vergessene Volk von Karahan TepeJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 11: Das vergessene Volk von Karahan Tepe
41 Min.Folge vom 07.04.2026
Ein kürzlich gefundener Schädel in Karahan Tepe könnte darauf hinweisen, dass riesige menschenähnliche Wesen die beeindruckenden Bauwerke der über 11.000 Jahre alten Megalithanlage errichtet haben. Die Entdeckung dieser prähistorischen Anlage hat die archäologische Welt verblüfft. Denn sie zeigt technische Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was man den Menschen jener Zeit bisher zugetraut hat.
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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