Die Top 10 der PyramidenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 14: Die Top 10 der Pyramiden
40 Min.Folge vom 10.04.2026
Der Prä-Astronautik-Theoretiker Giorgio Tsoukalos bricht auf zu seiner Reise zu zehn der bedeutendsten Pyramidenstätten weltweit: Faszinierende Orte, die möglicherweise Beweise für außerirdische Besuche in der fernen Vergangenheit liefern könnten!
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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