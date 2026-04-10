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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Die Top 10 der Pyramiden

ServusTVStaffel 15Folge 14vom 10.04.2026
Die Top 10 der Pyramiden

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 14: Die Top 10 der Pyramiden

40 Min.Folge vom 10.04.2026

Der Prä-Astronautik-Theoretiker Giorgio Tsoukalos bricht auf zu seiner Reise zu zehn der bedeutendsten Pyramidenstätten weltweit: Faszinierende Orte, die möglicherweise Beweise für außerirdische Besuche in der fernen Vergangenheit liefern könnten!

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