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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Unheimliche Begegnungen der fünften Art

ServusTVStaffel 15Folge 2vom 21.08.2026
Unheimliche Begegnungen der fünften Art

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 2: Unheimliche Begegnungen der fünften Art

41 Min.Folge vom 21.08.2026

Könnten amerikanische Präsidenten und Mitglieder der britischen Königsfamilie außerirdische Besucher empfangen haben? Es gibt zahlreiche Berichte und Theorien, die diese Begegnungen schildern und die Erde als Teil einer galaktischen Föderation betrachten. Das Center for the Study of Extra-Terrestrial Intelligence (CSETI) definiert eine „Begegnung der fünften Art“ als direkten Kontakt mit außerirdischem Leben.

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