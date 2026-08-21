Unheimliche Begegnungen der fünften ArtJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 2: Unheimliche Begegnungen der fünften Art
41 Min.Folge vom 21.08.2026
Könnten amerikanische Präsidenten und Mitglieder der britischen Königsfamilie außerirdische Besucher empfangen haben? Es gibt zahlreiche Berichte und Theorien, die diese Begegnungen schildern und die Erde als Teil einer galaktischen Föderation betrachten. Das Center for the Study of Extra-Terrestrial Intelligence (CSETI) definiert eine „Begegnung der fünften Art“ als direkten Kontakt mit außerirdischem Leben.
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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