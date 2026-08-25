Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 4: Anomalien in Alaska
41 Min.Folge vom 25.08.2026
Alaska ist bekannt aufgrund seiner geografischen Superlative und natürlichen Schönheit. Gleichzeitig steht Alaska auch wegen seiner geheimnisvollen und spekulativen Berichte über außerirdische Aktivitäten und paranormale Phänomene im Fokus. Gibt es eine tatsächliche außerirdische Präsenz? Das bedarf weiterhin wissenschaftlicher Untersuchung und Beweisführung.
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