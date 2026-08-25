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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Anomalien in Alaska

ServusTVStaffel 15Folge 4vom 25.08.2026
Anomalien in Alaska

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 4: Anomalien in Alaska

41 Min.Folge vom 25.08.2026

Alaska ist bekannt aufgrund seiner geografischen Superlative und natürlichen Schönheit. Gleichzeitig steht Alaska auch wegen seiner geheimnisvollen und spekulativen Berichte über außerirdische Aktivitäten und paranormale Phänomene im Fokus. Gibt es eine tatsächliche außerirdische Präsenz? Das bedarf weiterhin wissenschaftlicher Untersuchung und Beweisführung.

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