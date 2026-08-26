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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Die Top 10 der Alien-Petroglyphen

ServusTVStaffel 15Folge 5vom 26.08.2026
Die Top 10 der Alien-Petroglyphen

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 5: Die Top 10 der Alien-Petroglyphen

41 Min.Folge vom 26.08.2026

Die Prä-Astronautik-Theorie schlägt vor, dass intelligente außerirdische Wesen in der Vergangenheit die Erde besucht und die menschliche Kultur und Technologie beeinflusst haben. Giorgio Tsoukalos, ein bekannter Verfechter dieser Theorie, untersucht Felsmalereien und archäologische Artefakte weltweit, um diese Hypothesen zu stützen.

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