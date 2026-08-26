Die Top 10 der Alien-PetroglyphenJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 5: Die Top 10 der Alien-Petroglyphen
41 Min.Folge vom 26.08.2026
Die Prä-Astronautik-Theorie schlägt vor, dass intelligente außerirdische Wesen in der Vergangenheit die Erde besucht und die menschliche Kultur und Technologie beeinflusst haben. Giorgio Tsoukalos, ein bekannter Verfechter dieser Theorie, untersucht Felsmalereien und archäologische Artefakte weltweit, um diese Hypothesen zu stützen.
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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