Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ufo-Hotspots

ServusTVStaffel 15Folge 8vom 04.11.2025
Ufo-Hotspots

Ufo-HotspotsJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 8: Ufo-Hotspots

41 Min.Folge vom 04.11.2025

Antike Völker berichteten von geheimnisvollen Lichtern und Begegnungen mit Göttern an bedeutenden Orten wie Stonehenge und Delphi. Diese historischen Stätten ziehen seit Jahrtausenden Aufmerksamkeit auf sich und scheinen auch heute noch Hotspots für Ufo-Sichtungen und ungewöhnliche Phänomene zu sein. Könnten starke Anomalien im Magnetfeld der Erde diese Orte zu Portalen zu anderen Dimensionen machen?

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
ServusTV
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Alle 1 Staffeln und Folgen