Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 8: Ufo-Hotspots
41 Min.Folge vom 04.11.2025
Antike Völker berichteten von geheimnisvollen Lichtern und Begegnungen mit Göttern an bedeutenden Orten wie Stonehenge und Delphi. Diese historischen Stätten ziehen seit Jahrtausenden Aufmerksamkeit auf sich und scheinen auch heute noch Hotspots für Ufo-Sichtungen und ungewöhnliche Phänomene zu sein. Könnten starke Anomalien im Magnetfeld der Erde diese Orte zu Portalen zu anderen Dimensionen machen?
