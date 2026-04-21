Aliens in den HighlandsJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 1: Aliens in den Highlands
41 Min.Folge vom 21.04.2026
Schottland ist ein Land voller Geheimnisse, von den Berichten über das Ungeheuer von Loch Ness bis hin zu UFO-Sichtungen im berüchtigten Falkirk-Dreieck. Könnte die energiereiche Geologie des Landes tatsächlich außerirdische Besucher anziehen?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
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