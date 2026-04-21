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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Aliens in den Highlands

ServusTVStaffel 16Folge 1vom 21.04.2026
Aliens in den Highlands

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 1: Aliens in den Highlands

41 Min.Folge vom 21.04.2026

Schottland ist ein Land voller Geheimnisse, von den Berichten über das Ungeheuer von Loch Ness bis hin zu UFO-Sichtungen im berüchtigten Falkirk-Dreieck. Könnte die energiereiche Geologie des Landes tatsächlich außerirdische Besucher anziehen?

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