Extraterrestrische LehrmeisterJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 10: Extraterrestrische Lehrmeister
41 Min.Folge vom 04.05.2026
In der Antike erzählten Kulturen weltweit von göttlichen Wesen, die ihnen entscheidende Fähigkeiten für den Aufbau ihrer Zivilisationen vermittelten. Könnten diese mythischen Erzählungen tatsächlich historische Berichte über übernatürliche Lehrer sein, die unsere größten Errungenschaften beeinflussten?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
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