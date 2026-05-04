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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Extraterrestrische Lehrmeister

ServusTVStaffel 16Folge 10vom 04.05.2026
Extraterrestrische Lehrmeister

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 10: Extraterrestrische Lehrmeister

41 Min.Folge vom 04.05.2026

In der Antike erzählten Kulturen weltweit von göttlichen Wesen, die ihnen entscheidende Fähigkeiten für den Aufbau ihrer Zivilisationen vermittelten. Könnten diese mythischen Erzählungen tatsächlich historische Berichte über übernatürliche Lehrer sein, die unsere größten Errungenschaften beeinflussten?

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